В Тюмени для иногородних студентов пройдет серия турниров
Серия турниров в рамках проекта "Кампус 5.0:ВОбщаге" пройдет для иногородних студентов в Тюменском медицинском университете 12 и 13 апреля. На очные испытания попали 50 команд по 6 человек из числа всех зарегистрированных, сообщает пресс-служба вуза.
12 апреля пройдут этапы "Кухня", "Шахматы", "Волейбол", развлекательная программа. 13 апреля участников ждут этапы "Боулинг", "Just Dance", "Своя игра" и награждение, на котором назовут победителей.