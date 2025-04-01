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В Тюмени для иногородних студентов пройдет серия турниров

Общество, 19:58 10 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серия турниров в рамках проекта "Кампус 5.0:ВОбщаге" пройдет для иногородних студентов в Тюменском медицинском университете 12 и 13 апреля. На очные испытания попали 50 команд по 6 человек из числа всех зарегистрированных, сообщает пресс-служба вуза.

12 апреля пройдут этапы "Кухня", "Шахматы", "Волейбол", развлекательная программа. 13 апреля участников ждут этапы "Боулинг", "Just Dance", "Своя игра" и награждение, на котором назовут победителей.

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# студенты , турнир , Тюменский медицинский университет

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