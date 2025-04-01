На переправе Тобольск - Бекерево ограничили работу судов на воздушной подушке

| Фото: Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Временные ограничения в работе судов на воздушной подушке установили в районе переправы Тобольск - Бекерево через Иртыш. Это связано с началом движения льда, сообщил в своем Telegram-канале глава Тобольска Петра Вагин.

В настоящее время судна на воздушной подушке перевозят по два-три человека. Как только позволит ледовая обстановка, на линию выйдет паром.

"Межсезонье продлится несколько дней, прошу по возможности ограничить передвижения через переправу. Следите за обновлениями оперативной информации. Безопасность – превыше всего", - подчеркнул глава Тобольска.