Тюменским школьникам предлагают создать эскиз открытки ко Дню Победы

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Юным жителям Тюменской области от 7 до 18 лет предлагают поучаствовать в конкурсе по созданию эскиза открытки ко Дню Победы. Электронные варианты конкурсных работ ждут от учащихся общеобразовательных учреждений, художественных школ и студий, школ искусств, студентов творческих колледжей и училищ, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

Для участия необходимо создать интересный, яркий, запоминающийся эскиз художественной открытки в различных техниках: живопись, авторская или компьютерная графика, коллаж и другие. При этом не принимаются работы, созданные нейросетями и другими приложениями без использования навыков авторского мастерства.

Лучшая работа станет основой для открытки, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Ее планирует издать Почта России.

Подать заявку и выслать на рассмотрение электронный вариант конкурсной работы можно до 30 апреля. Итоги конкурса объявят 9 Мая.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке.