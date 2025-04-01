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Жителям Тюменской области рассказали о порядке получения семейной выплаты

Общество, 15:53 14 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семьи с двумя и более детьми смогут получить перерасчет налога на доходы физических лиц, если среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточного минимума региона, при условии отсутствия долгов по алиментам и соответствия критериям имущественной обеспеченности. Проект постановления размещён для общественного обсуждения.

Выплата будет защищена от списания за долги. Для перерасчёта достаточно одного заявления — в электронном виде через Госуслуги или лично в Соцфонд или МФЦ. Без сбора дополнительных документов — все данные поступят по каналам межведомственного взаимодействия;

Порядок учета доходов и имущества — такой же, как при назначении единого пособия. Сумма выплаты равна разнице между исчисленным НДФЛ и пересчитанным по ставке 6%. Сами налоговые вычеты при перерасчёте в доход не учитывают.

Подать заявление на выплату по итогам 2025 года можно с 1 июня по 1 октября 2026 года.

На нее могут рассчитывать работающие родители (или один родитель) детей до 18 лет, а также до 23 лет, если они учатся очно.

По предварительным расчётам поддержка затронет более 4 млн семей, где воспитываются почти 11 млн детей, сообщает Минтруд России.

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# Минтруд РФ , многодетная семья , семьи

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