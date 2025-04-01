В Тюмени установили личность неизвестного, который украл у мужчины 6 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже крупной суммы денег задержали в Тюмени. Сотрудники СОБР "Сова" Управления Росгвардии по Тюменской области оказали силовую поддержку коллегам из МВД России при поимке подозреваемого в разбойном нападении, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Преступление было совершено в отношении жителя Тюмени, который, получив в банке 6 млн рублей, направился к своему автомобилю. В этот момент на него напал неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрал рюкзак с деньгами и скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника установили. Возбуждено уголовное дело.