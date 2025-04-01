  • 11 апреля 202511.04.2025пятница
  • USD85,0159
    EUR94,6036
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер северо-западный

Тюменцы могут поддержать ишимский проект на всероссийской премии "Служение"

Общество, 18:05 11 апреля 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Проект "Школа эмоционального интеллекта — основа саморазвития и планирования карьеры муниципального служащего" Из Ишима участвует во всероссийской премии "Служение" в номинации "Институт наставничества — для будущего страны", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Инициатива призвана выработать у муниципальных служащих навыки самообладания, уважения, а также готовность выслушать через развитие эмоционального интеллекта. С участниками проводятся тренинги, кейсы, арт- и телесно-ориентированные практики.

Жители Тюменской области могут поддержать инициативу на портале "Госуслуги" до 13 апреля.

Отметим, в 2024 году к проекту присоединились пять пар. Наставники — специалисты с более чем 15-летним стажем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# премия Служение , проекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:03 11.04.2025Метеорологи скорректировали прогноз по паводку в Казанском районе
19:46 11.04.2025Опыт Упоровского района представлен на всероссийской премии "Служение"
19:04 11.04.2025Тюменская область попала в топ-15 самых популярных регионов для путешествий в марте
18:05 11.04.2025Тюменцы могут поддержать ишимский проект на всероссийской премии "Служение"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора