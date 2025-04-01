Тюменцы могут поддержать ишимский проект на всероссийской премии "Служение"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Проект "Школа эмоционального интеллекта — основа саморазвития и планирования карьеры муниципального служащего" Из Ишима участвует во всероссийской премии "Служение" в номинации "Институт наставничества — для будущего страны", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Инициатива призвана выработать у муниципальных служащих навыки самообладания, уважения, а также готовность выслушать через развитие эмоционального интеллекта. С участниками проводятся тренинги, кейсы, арт- и телесно-ориентированные практики.

Жители Тюменской области могут поддержать инициативу на портале "Госуслуги" до 13 апреля.

Отметим, в 2024 году к проекту присоединились пять пар. Наставники — специалисты с более чем 15-летним стажем.