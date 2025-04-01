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Около 200 ветеранов Великой Отечественной войны поправят здоровье в центре "Красная гвоздика"

Общество, 17:43 11 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 200 ветеранов Великой Отечественной войны поправят здоровье в центре "Красная гвоздика" в Тюменской области. Путевки предоставляют бесплатно за счет регионального бюджета, сообщает информационный центр регионального правительства.

Для ветеранов и детей военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, разработаны оздоровительные программы с учетом возраста и состояния здоровья. Медицинские процедуры включают водо- и теплолечение, аппаратную терапию, массаж, спелео- и галотерапию, ингаляции, фитотерапию, ЛФК. В центре есть свой бассейн под открытым небом с минеральной водой.

Путевки в апреле-мае предоставят ветеранам из Тюмени и Тюменского района, Ишима, Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовска, Нижнетавдинского и других районов. Направление на отдых и оздоровление получат около 200 человек. Для них в центре "Красная гвоздика" (филиал Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации) запланировано три заезда.

Подготовлена и обширная культурно-просветительская программа с приглашенными артистами, творческими, развивающими мастер-классами и даже полевой кухней.

Для дополнительной информации по путевкам можно обратиться: в комплексный центр социального обслуживания по месту жительства; в Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации по адресу Тюмень, ул. Червишевский тракт, 64а, оф. 10 или по телефону 8-992-304-49-18.

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# ветераны , Красная гвоздика

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