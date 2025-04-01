Тюменцы приняли участие в образовательной программе "Мастерская сотрудничества"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательная программа "Мастерская сотрудничества" завершилась в Мастерской управления "Сенеж" 3 апреля. В течение четырех дней участники из Тюмени обсуждали планы на предстоящий форумный сезон. Они делились своим опытом с коллегами из 25 других регионов и изучали лучшие практики. Для земляков одной из ключевых тем встречи стал форум "УТРО", который в этом году пройдет в Тюменской области.

"С нетерпением ждем начала форума "Утро", который состоится в Тюмени. Подготовка программы этого мероприятия — важный этап, где каждая деталь имеет значение. Примечательно, что на этом событии команды форумов со всей страны объединили свои усилия для обмена опытом. Совместный подход к разработке программы позволил нам собрать лучшие практики. Это позволит создать высококачественный продукт, который будет содержателен, интересен и полезен для всех участников форума", — сказала начальник отдела молодежных проектов департамента общественных связей Тюменской области, директор форума "Утро" в Тюмени Юлия Халитова.

Как сообщает Moi-portal.ru, для представителей региональных медиакоманд разработали специальную образовательную программу с участием экспертов из различных организаций-партнеров.