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Льготные поездки студентов в общественном транспорте Тюмени действуют по июнь

Общество, 09:49 13 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Льготные поездки студентов в общественном транспорте Тюмени действуют по июнь. При этом их количество ограничено числом рабочих дней. В апреле – их будет 52, в мае – 48.

В автобусах и маршрутках студенты платят 50 % от тарифа, то есть 16 рублей. Льгота распространяется на учебный год, с сентября по июнь включительно, когда проходит летняя сессия.

В июле и августе льготного проезда нет. Кроме того, на студенческую карту не распространяется пересадочный тариф, который предусмотрен по общепользовательской, пишет Вслух.ру.

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# льготный проезд , студенты

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