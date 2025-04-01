В Тюменской области погиб один юный пассажир питбайка и ранены трое подростков

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В авариях с участием подростков погиб один пассажир питбайка, ранения получили трое несовершеннолетних в Тюменской области с начала года. Такие данные привела региональная Госавтоинспекция.

Сотрудники ведомства проведут социальную кампанию с привлечением представителей мото- и велосообществ, кикшеринговых компаний, общественных и молодежных организаций. Главная цель - безопасность детей-водителей.

"Это делается для того, чтобы усилить информационное воздействие, провести широкую просветительскую работу с детьми, управляющими мототехникой, автомобилями, электросамокатами, велосипедами, а также их родителями, - рассказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. - К сожалению, в этом году в Тюменской области уже погиб несовершеннолетний пассажир питбайка, трое подростков до 18 лет получили ранения в ДТП с участием юных водителей".

Госавтоинспекция, вместе с сотрудниками по делам несовершеннолетних в ходе рейдов проверит соблюдение правил дорожного движения юными водителями. А также выявят подростков за рулем транспортных средств, у которых нет прав управления