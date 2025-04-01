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Тюменская студентка разработала технологию сбора нефтепродуктов с поверхности воды с помощью оксидов железа

Общество, 15:09 14 апреля 2025

Разработку "EG – локализация аварийных разливов нефти с помощью ферромагнитных порошков" студентка Тюменского индустриального университета Анна Мусатова представила на Российском венчурном форуме в Казани. Технологию оценили Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, исполнительный директор Ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) Альбина Никконен и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Анна Мусатова рассказала, что технологию удалось применить во время ликвидации разливов мазута в Анапе в феврале 2025 года. Она упрощает и оптимизирует процесс удаления при авариях, делает его быстрее и эффективнее.

ТИУ

"Мы разрабатываем технологию сбора нефтепродуктов с поверхности воды с помощью оксидов железа. Суть технологии во внесении вещества на слой нефтепродукта с помощью навесного оборудования на БПЛА и последующий сбор магнитными сетками. Я рада, что Валерий Николаевич Фальков отметил огромную актуальность нашего проекта и назвал его эффективным после окончательной доработки системы сбора магнитными сетями. Мы получили от него приглашение на мероприятие-спутник Конгресса молодых ученых, которое будет проходить в Анапе в конце мая. Также во время обхода выставки мы обменялись контактами с компанией "Татнефть" для дальнейшего обсуждения технологии", - рассказала студентка.

Анна в числе авторов пяти молодых университетских стартапов стала героиней сессии "Возможность для роста: от Студстартапа до IPO". На встрече речь шла об объединении стратегических инициатив Минэкономразвития и Минобрнауки, направленных на обеспечение технологического лидерства, а также о мерах поддержки, которые предоставляет "Платформа университетского технологического предпринимательства", сообщает пресс-служба ТИУ.

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# нефтепродукты , технологии , ТИУ

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