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Тюменские волонтеры вернулись из командировки в ЛНР

Общество, 14:58 14 апреля 2025

фото Молодой гвардии

Волонтёры "Молодой гвардии" две недели работали в прифронтовом госпитале Луганской народной республики, где проходят лечение бойцы специальной военной операции, и вернулись в Тюмень. Они помогали медицинским работникам, оказывали помощь раненым бойцам, а также трудились на складе и в аптеке.

Кроме того, реабилитолог из состава тюменских волонтёров участвовал в экстренной транспортировке и отправке бойца, который направился на лечение в одну из профильных больниц, сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения "Молодой гвардии".

В составе волонтёрского отряда работали врачи Тюменского многопрофильного консультативно- диагностического центра, в том числе главврач Дмитрий Бутов. Также в составе волонтёрского десанта из Тюменской области находился клинический психолог Ирина Клименченко, которая в региональном партпроекте "Единой России" "Надёжный тыл", занимается психологической поддержкой участников спецоперации и их семей.

В прифронтовом госпитале, по словам федерального координатора "Молодой гвардии" по УФО Владимира Сбитнева, работает прекрасный медицинский персонал, но помощь нужна всегда, и лишней она не бывает. "Волонтёров мы отправляем каждые две недели. Сам я работаю в госпитале уже вторую смену. Наши ребята всегда трудятся с полной отдачей, поддерживают раненых, помогают врачам и делают всё возможное, чтобы облегчить их труд", — сообщил он.

Владимир Сбитнев рассказал также, что с 30 марта 2022 года в новых регионах постоянно находится отряд волонтёров "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты". Они оказывают адресную помощь жителям, работают в больницах и госпиталях, организуют досуговые мероприятия для детей, доставляют дополнительную помощь российским военнослужащим и врачам.

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# Владимир Сбитнев , волонтеры , ЛНР , Молодая гвардия

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