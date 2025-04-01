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Россиянам начнут повышать страховую пенсию два раза в год

Общество, 14:36 14 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Страховую пенсию начнут индексировать два раза в год с 2026 года. Решение принято на заседании правительства РФ в рамках реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, сообщает кабмин.

Повышение планируют проводить с 1 февраля – с учетом уровня инфляции за прошедший год и 1 апреля – с учетом доходов Социального фонда за прошедший год.

Также в числе ключевых направлений стратегии – совершенствование системы предоставления медицинской помощи пожилым людям, особенно в сельской местности. Будут расширяться передовые методы ранней диагностики и профилактики заболеваний.

"Регулярное прохождение диспансеризации, бережное и ответственное отношение к своему здоровью вообще должно быть нормой", – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

Продолжается внедрение системы долговременного ухода по всей стране. Сейчас поддержкой пользуются около 170 тыс. человек, а через шесть лет их количество должно вырасти до полумиллиона человек.

Глава правительства обратил внимание на важность создания условий для самореализации граждан старшего поколения, интересного проведения досуга, занятий спортом, творчеством, получения новых навыков.

"В целом надо поддержать людей, чтобы они могли передавать свои знания и опыт и были востребованными", – отметил Мишустин.

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# пенсии , пожилые люди , Правительство РФ

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