200 куличей отправили тюменским бойцам к Пасхе

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

200 куличей отправили бойцам подразделения "Ермак" и 40 гвардейского инженерно-саперного полка из Тюмени 14 апреля. Перед отправкой на спецоперацию выпечку освятили.

В мероприятии приняли участие представители Тюменского благочиния, члены Общественной палаты области, общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области". Инициатором акции выступил представитель Республики Дагестан в Тюменской области, член Общественной палаты региона Яраги Курбанов и руководитель Бинятовского хлебокомбината Мурад Бинятов.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"В преддверии святого праздника мы, как представительство Республики Дагестан, решили сделать бойцам, независимо, мусульмане они или православные, такой адресный подарок. К этому подключился с большим удовольствием тюменский бизнесмен. И с общественной палатой мы сделали куличи нашим участникам спецоперации. Надеюсь, ребята порадуются таким маленьким подаркам", – поделился с корреспондентом "Тюменской линии" Яраги Курбанов.

В этот день бойцам передали и две иконы с изображениями последнего императора Российской империи Николая II и его сына Алексея.

Отметим, еще 600 куличей отправят военным в составе гуманитарного груза тюменским военнослужащим 15 апреля.

21 апреля в 13 часов из сквера Пограничников будет отправлен участникам спецоперации 21-й конвой. Туда войдут машины, мотоциклы, квадроциклы, колеса и многое другое.

Виктория Макарова