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200 куличей отправили тюменским бойцам к Пасхе

Общество, 15:20 14 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

200 куличей отправили бойцам подразделения "Ермак" и 40 гвардейского инженерно-саперного полка из Тюмени 14 апреля. Перед отправкой на спецоперацию выпечку освятили.

В мероприятии приняли участие представители Тюменского благочиния, члены Общественной палаты области, общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области". Инициатором акции выступил представитель Республики Дагестан в Тюменской области, член Общественной палаты региона Яраги Курбанов и руководитель Бинятовского хлебокомбината Мурад Бинятов.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"В преддверии святого праздника мы, как представительство Республики Дагестан, решили сделать бойцам, независимо, мусульмане они или православные, такой адресный подарок. К этому подключился с большим удовольствием тюменский бизнесмен. И с общественной палатой мы сделали куличи нашим участникам спецоперации. Надеюсь, ребята порадуются таким маленьким подаркам", – поделился с корреспондентом "Тюменской линии" Яраги Курбанов.

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В этот день бойцам передали и две иконы с изображениями последнего императора Российской империи Николая II и его сына Алексея.

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Отметим, еще 600 куличей отправят военным в составе гуманитарного груза тюменским военнослужащим 15 апреля.

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21 апреля в 13 часов из сквера Пограничников будет отправлен участникам спецоперации 21-й конвой. Туда войдут машины, мотоциклы, квадроциклы, колеса и многое другое.

Виктория Макарова

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# бойцы , куличи , Пасха , спецоперация

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