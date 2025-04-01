13 тысяч верующих посетили храмы Тюменской области в Вербное воскресенье
Более 13 тыс. верующих посетили храмы, соборы и монастыри Тюменской области во время празднования Вербного воскресенья. Охрану правопорядка и безопасность обеспечили росгвардейцы.
В Тюмени перед началом богослужений специалисты отряда особого назначения "Вепрь" с использованием спецсредств и служебных собак проверили религиозные объекты на предмет подозрительных предметов и взрывчатых веществ.
Экипажи вневедомственной охраны обеспечивали общественную безопасность на маршрутах патрулирования.
Благодаря слаженной работе правоохранителей, правонарушений и происшествий не допущено.