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13 тысяч верующих посетили храмы Тюменской области в Вербное воскресенье

Общество, 14:47 14 апреля 2025

Росгвардия Тюменской области | Фото: Росгвардия Тюменской области

Более 13 тыс. верующих посетили храмы, соборы и монастыри Тюменской области во время празднования Вербного воскресенья. Охрану правопорядка и безопасность обеспечили росгвардейцы.

В Тюмени перед началом богослужений специалисты отряда особого назначения "Вепрь" с использованием спецсредств и служебных собак проверили религиозные объекты на предмет подозрительных предметов и взрывчатых веществ.

Экипажи вневедомственной охраны обеспечивали общественную безопасность на маршрутах патрулирования.

Благодаря слаженной работе правоохранителей, правонарушений и происшествий не допущено.

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# Вербное воскресенье , праздники , Росгвардия

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