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В Тюмени на форуме "Инновик" появятся два новых трека

Экономика, 09:18 17 апреля 2025

optim.tildacdn.com

НеАкселератор "Инновик" пройдет в Тюменском технопарке 21 июня. В этот раз для участников созданы два новых трека. Прием заявок открыт до 21 апреля.

"Мы разработали принципиально новую программу сопровождения, в формате дополнительного профессионального образования, разделили её на треки: корпоративный стартап и бизнес терапевт. "Корпоративный стартап" — для сотрудников и команд вузов, научных и технологических организаций. Трек ориентирован на трансформацию исследовательской деятельности в рыночные продукты, развитие навыков проектного управления, маркетинга и построения бизнес-моделей. Участники проходят путь от идеи до проверенного решения с подтверждённым рыночным потенциалом", - пояснил корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проекта Егор Савченко.

Трек "Бизнес-терапевт" предназначен для предпринимателей, готовых пересобрать стратегию и выйти на новый уровень развития. Участники проходят глубокую диагностику бизнеса, получают обратную связь от отраслевых экспертов и формируют реалистичный план роста. Один из ключевых элементов трека — заключение социального договора, стимулирующего к выполнению поставленных задач.

НеАкселератор "Инновик" состоит из образовательного и практического блоков. В первый входят лекции, деловые игры, консультации. Во втором участников ждут мастер-классы, тренинги, проектная работа. Форум полезен в первую очередь авторам инновационных проектов в области технологического предпринимательства.

optim.tildacdn.com

Напомним, форум инновационных стартапов впервые прошел не в Тюмени, а в Москве во время Дня региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. В нем участвовали более 380 проектов и 150 экспертов.

В 2024 году эксперты рассмотрели более 500 проектов. В финал вышли 50. Заключено семь сделок.

Подробная программа мероприятия представлена на сайте. По всем вопросам обращаться по телефону: +79323283290, Егор Савченко.

Форум проходит при поддержке правительства Тюменской области.

Анжела Лебедева

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# инновации , предпринимательство , стартап , форум

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