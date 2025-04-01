Викторина о Великой Отечественной войне пройдет в Тюменской области
Историко-патриотическая викторина "И помнит мир спасенный" пройдет в тюменской Специальной библиотеке для слепых с 15 апреля по 31 мая.
Мероприятие состоится также во всех подразделениях библиотеки: в Заводоуковске, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, селе Абатское и поселке Голышманово, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.
В викторине будет пять разделов: "Навеки в памяти народной…": о малоизвестных фактах; "О героях невидимого фронта"; "Их слово ковало Победу"; "Тюмень. Подвиг тыла"; "Нам нужна одна Победа…".
Участники вспомнят героев Великой Отечественной войны, произведения писателей-фронтовиков и основные события 1941-1945 гг. Вопросы будут содержать и краеведческий блок.