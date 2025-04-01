  • 15 апреля 202515.04.2025вторник
  • USD82,7671
    EUR94,1635
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер юго-западный

Викторина о Великой Отечественной войне пройдет в Тюменской области

Общество, 16:15 15 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Историко-патриотическая викторина "И помнит мир спасенный" пройдет в тюменской Специальной библиотеке для слепых с 15 апреля по 31 мая.

Мероприятие состоится также во всех подразделениях библиотеки: в Заводоуковске, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, селе Абатское и поселке Голышманово, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

В викторине будет пять разделов: "Навеки в памяти народной…": о малоизвестных фактах; "О героях невидимого фронта"; "Их слово ковало Победу"; "Тюмень. Подвиг тыла"; "Нам нужна одна Победа…".

Участники вспомнят героев Великой Отечественной войны, произведения писателей-фронтовиков и основные события 1941-1945 гг. Вопросы будут содержать и краеведческий блок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# библиотека для слепых , Великая Отечественная война , Великая Победа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 15.04.202516 апреля - события дня
17:48 15.04.2025Тюменцев приглашают на всероссийский кастинг для съемки в сериале
17:32 15.04.2025Перевозчика пассажиров в Тюменской области включили в реестр недобросовестных
17:10 15.04.2025Тюменский педагог с программой "Дети равных возможностей" стала дипломантом всероссийского конкурса

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора