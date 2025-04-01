Для тюменских школьников проведут физическую олимпиаду "Фотон"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Физическая олимпиада для начинающих "Фотон" пройдет в Физико-математической школе с 15 по 16 мая. Поучаствовать могут ребята 7-9 классов из школ Тюменской области, сообщают организаторы.

В первом туре каждому участнику необходимо представить письменное решение набора теоретических задач. На выполнение выделяется 3 часа 55 минут. Во втором этапе школьники должны решить задачи в формате игры "Карусель" за 2 часа 30 минут.

Награждение победителей и призеров состоится 16 мая.

Заявки принимают на сайте ФМШ.

Возрастное ограничение: 16+