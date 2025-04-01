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Перевозчика пассажиров в Тюменской области включили в реестр недобросовестных

Общество, 17:32 15 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В реестр недобросовестных поставщиков включили автопредприятие, которое занималось пассажирскими перевозками в Тюменской области. Выиграв контракт, оно не выполняло его условия, сообщает региональное управление ФАС России.

В антимонопольном ведомстве такие действия расценили как нарушение законодательства о госзакупках. А действия подрядчика, как нарушающие права граждан на качественное и своевременное транспортное обслуживание.

Два года транспортная компания не сможет участвовать в торгах и быть поставщиком по государственным и муниципальным контрактам.

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# перевозка пассажиров , Тюменское УФАС России

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