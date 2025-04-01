Перевозчика пассажиров в Тюменской области включили в реестр недобросовестных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В реестр недобросовестных поставщиков включили автопредприятие, которое занималось пассажирскими перевозками в Тюменской области. Выиграв контракт, оно не выполняло его условия, сообщает региональное управление ФАС России.

В антимонопольном ведомстве такие действия расценили как нарушение законодательства о госзакупках. А действия подрядчика, как нарушающие права граждан на качественное и своевременное транспортное обслуживание.

Два года транспортная компания не сможет участвовать в торгах и быть поставщиком по государственным и муниципальным контрактам.