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Пасхальные товары представят на весенней Igolka market в Тюмени

Общество, 09:29 17 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Весенняя Igolka market состоится на Алебашевском базаре 18-20 апреля. Жителей ждут за покупками с 11 до 20 часов, сообщают организаторы.

На событии можно приобрести товары к Пасхе, продукты местных производителей, игрушки, сумки, детские вещи, одежду и обувь российских дизайнеров, а также предметы быта и интерьера от мастерских.

Для самых маленьких гостей будет работать зона мастер-классов на первом этаже.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+

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# маркет , товары , ярмарка

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