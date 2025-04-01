Пасхальные товары представят на весенней Igolka market в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Весенняя Igolka market состоится на Алебашевском базаре 18-20 апреля. Жителей ждут за покупками с 11 до 20 часов, сообщают организаторы.

На событии можно приобрести товары к Пасхе, продукты местных производителей, игрушки, сумки, детские вещи, одежду и обувь российских дизайнеров, а также предметы быта и интерьера от мастерских.

Для самых маленьких гостей будет работать зона мастер-классов на первом этаже.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+