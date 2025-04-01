В Тюменской области с начала года ввели 418,8 тысяч "квадратов" жилья

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

418,8 тысяч кв. метров жилья ввели в Тюменской области за январь и февраль 2025 г. 80 % от этого объема – частные дома. Площадь индивидуального жилищного строительства составила 333,2 тыс. кв. м, сообщает Тюменьстат.

В северных округах объем ввода в разы меньше. В Югре застройщики сдали 70,8 тыс. кв. м жилья, из которых – 66,8 тыс. – ИЖС.

На Ямале ввели 33,8 тыс. кв. м жилых помещений, из них на частное строительство пришлось 27,5 тыс. кв. м.