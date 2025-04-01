Тюменцы получат на реализацию творческих проектов до полумиллиона рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на участие в конкурсе на реализацию творческих проектов "ЦЕХ" начался. Победителей определят по трем направлениям. Они получат до 500 тыс. рублей.

По информации МТЦ "Космос", участвовать могут горожане от 18 до 35 лет. Работы должны соответствовать одному из направлений: постановочный проект — спектакль или перформанс, который войдет в репертуар театрального центра; лаборатория — образовательный формат, сочетающий театральные практики и современные методы работы с людьми; околотеатральный проект — инициатива на стыке театра и других направлений: музыки, цифрового или изобразительного искусства, медиа.

"Мы запускаем "ЦЕХ" — уникальную площадку для поддержки творческих инициатив. Наша миссия — создать профессиональную среду и объединить талантливую молодежь. Проект способствует развитию навыков социального проектирования и создает условия для реализации культурных идей", — сказала руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Ирина Вадачкория.

Для участия необходимо заполнить паспорт проекта до 31 мая. Очные консультации по заполнению заявок пройдут 29 апреля, 13 и 27 мая в "Космос" (ул. Республики, 165А).

Предварительный отбор проектов - с 1 по 7 июня. Список финалистов опубликуют не позднее 8 июня в официальной группе театрального центра во ВКонтакте. Очные защиты проектов перед экспертами пройдут 21–22 июня. Участники презентуют идеи и покажут ее фрагмент или визуальную концепцию.

Конкурс на реализацию творческих проектов "ЦЕХ" проходит в Молодежном театральном центре "Космос" в четвертый раз. В 2024 году пять победителей получили от 300 до 500 тыс. рублей.

Возрастное ограничение: 18+.