Тюменцев приглашают на всероссийский кастинг для съемки в сериале

| Фото: Сергей Елесин | Фото: Сергей Елесин

Цифровая экосистема МТС и онлайн-кинотеатр KION объявляют бесплатный всероссийский кастинг, победитель которого получит возможность сыграть в новом проекте платформы. К участию приглашаются как любители, так и профессионалы кино и театра, в том числе студенты профильных учебных заведений Тюмени и других российских регионов. Конкурс продлится до 3 мая.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно повторить сцену из сериала "Актерище" в формате липсинга (синхронизация движения губ и звукового ряда) под оригинальный звук из поста KION, опубликовать видео в своих социальных сетях TikTok или ВК Клипы, добавить хэштег #хочувkion и отметить @kion_online.

Команда онлайн-кинотеатра выберет шорт-лист финалистов, одному из которых достанется роль в проекте платформы, а также возможность познакомиться с командой и стать частью мира KION. Конкурс продлится до 3 мая включительно — в этот день в онлайн-кинотеатре KION появится финальный эпизод сериала "Актерище" с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях.

Премьера комедии о крепкой мужской вражде "Актерище" состоялась 1 апреля. По сюжету сериала, Слава Третьяков — суперзвезда современного кино, и точка. Идеальную картинку жизни портит только разгромный обзор на его последний фильм от блогера-кинокритика Никиты Кисляка. Едкие слова задевают Третьякова так сильно, что он приезжает в родной город Кисляка, находит его и требует удалить видео, но принципиальный блогер только смеется ему в лицо. Словесная перепалка перерастает в драку, в результате которой появляется еще одно видео: актер Третьяков избивает блогера Кисляка. В марте текущего года сериал "Актерище" был признан лучшим оригинальным сериалом года на фестивале Original+.