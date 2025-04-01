Кампанию по безопасности велосипедистов проведут в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Социальная кампания по безопасности велосипедистов, в первую очередь детей, пройдет в Тюменской области, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

"53 ДТП с участием детей-велосипедистов произошли в Тюменской области в 2024 году, в них погибли два ребенка, 52 травмировано. 21 юный велосипедист пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись. Это самое распространенное нарушение правил среди велосипедистов, как детей, так и взрослых", - отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Инспекторы при проведении рейдов будут привлекать велосипедистов-нарушителей, достигших 16-летнего возраста к административной ответственности. Штраф за нарушение правил составляет 800 рублей. Информацию о нарушении будут направлять в подразделения по делам несовершеннолетних, на место нарушения будут приглашать родителей детей и подростков.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники ведомства призывают родителей повторить с детьми правила дорожного движения. В апреле-мае, как правило, бывает пик детской аварийности, в том числе с участием детей-велосипедистов.