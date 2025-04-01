В Тюмени поставщиков научат правильно подавать заяки на аукционы
Тюменских поставщиков научат правильно подавать заявки по торгам на электронных торговых площадках. Вебинар, организованный резидентом Тюменского технопарка компанией "ЭТП МИР", состоится 29 апреля, начало в 13 час.
По информации департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, обучение в формате онлайн пройдет бесплатно.
Эксперты расскажут о том, как подавать заявки, чтобы их принимали с первого раза. А также об особенностях извещений, документации, которые нужно знать поставщику, и какие документы нужны при подготовке заявки на участие в закупке.
Полученные знания участники отработают на практике, подготовив и подав заявки на закупку.
Кроме того, будут рассмотрены такие этапы закупок, как рассмотрение заявок на участие в закупке. "Переторжка" или подача окончательных предложений. Основания недопуска заявок.
Зарегистрироваться на семинар можно здесь или по телефону 8 (3452) 57-45-00.