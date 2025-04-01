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В Тюмени поставщиков научат правильно подавать заяки на аукционы

Экономика, 08:56 17 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских поставщиков научат правильно подавать заявки по торгам на электронных торговых площадках. Вебинар, организованный резидентом Тюменского технопарка компанией "ЭТП МИР", состоится 29 апреля, начало в 13 час.

По информации департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, обучение в формате онлайн пройдет бесплатно.

Эксперты расскажут о том, как подавать заявки, чтобы их принимали с первого раза. А также об особенностях извещений, документации, которые нужно знать поставщику, и какие документы нужны при подготовке заявки на участие в закупке.

Полученные знания участники отработают на практике, подготовив и подав заявки на закупку.

Кроме того, будут рассмотрены такие этапы закупок, как рассмотрение заявок на участие в закупке. "Переторжка" или подача окончательных предложений. Основания недопуска заявок.

Зарегистрироваться на семинар можно здесь или по телефону 8 (3452) 57-45-00.

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# департамент инвестиционной политики , закупки , поставщики

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