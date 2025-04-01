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В четырёх садовых товариществах Тюмени проведут комплексные кадастровые работы

Общество, 08:43 17 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексные кадастровые работы проведут в четырёх садовых товариществах Тюмени. Специалисты выполнят работы бесплатно, за счет регионального бюджета, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

В садовых некоммерческих товариществах "Надежда-2" и "Поляна" уточнят границы участков кадастрового квартала 72:17:1706008, в "Надежде" - 72:17:1707005, в садовом товариществе "Солнечная поляна" - 72:17:1707003.

От собственников потребуется лишь обеспечить кадастровым инженерам доступ к своим объектам недвижимости. Комплексную работу завершат до 15 декабря 2025 г.

Одна такая процедура позволяет описать все земельные участки с домами на определённой территории и внести необходимые сведения в Единый госреестр недвижимости.

Проверить, попадает ли ваш участок под проведение ККР за счёт бюджета, можно в местной администрации или на сайте.

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# дачи , департамент имущественных отношений , кадастровый учет

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