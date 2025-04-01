В Тюмени презентовали военно-приключенческий исторический фильм "Отряд светлячков"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Специальный показ полнометражного военно-приключенческого исторического фильма "Отряд светлячков" прошел в кинотеатре "Азбука кино" в Тюмени 17 апреля. Авторами идеи и сценария являются тюменцы Андрей Зубов, Алексей Южаков и Михаил Артемьев.

События в ленте происходят в мае 1942 года. Несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях. Мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен.

"В Крыму мы попали в музей Аджимушкайских каменоломен. Экскурсовод нам сказал, что до сих пор жив последний свидетель обороны этих каменоломен Михаил Радченко. Мы нашли его и он поделился историей о своей жизни в те годы. Ему тогда было 13 лет. Он рассказал про клятву на светлячках, с этого родился образ отряда светлячков, который представлен в фильме", - отметил Андрей Зубов.

В 2017 году тюменцы приступили к написанию сценария. "Для нас это был первый большой проект. Мы тогда только мечтали снимать кино, не знали, что нас ждет. Сначала у нас была маленькая короткометражка, но мы поняли, что эта история глубже и объемнее, поэтому написали первый драфт сценария для полного метра", - добавил сценарист Алексей Южаков.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменская команда для создания фильма читала книги, работала с архивными материалами, ездила несколько раз в Керчь, спускалась в пещеры.

"Условия, в которых в то время жили люди, кошмарные. Отвага нашего народа, что противостояли врагу, впечатляет, вдохновляет и мотивирует. Писать сценарий мы начали после экспедиции. Нас вдохновил Андрей. Мы познакомились с историями полковника Павла Ягунова, подполковника Григория Бурмина. Они есть в фильме", - рассказал сценарист Михаил Артемьев.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В течении трех лет тюменцы дорабатывали сценарий, меняли имена героев. В итоге у команды получилось 39 драфтов. Последний стал основой для картины. В 2019 году производством фильма занялась другая команда. У картины менялся режиссер, затем началась пандемия, после этого случился перезапуск. В итоге производство кинокартины запустили только в 2024 году. Стоит отметить, что авторы идеи и сценария 17 апреля впервые увидели итоговый вариант ленты, которая вышла на большие экраны.

На премьере фильма также присутствовала директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова. Ей в качестве подарка вручили первый драфт сценария.

При поиске идеи для фильма инициативные группы тюменских ребят, которые мечтали снять кино, впервые поехали в медиаэкспедицию "Одна Победа". Этот проект реализовывался при поддержке тогда еще депутата Павла Белявского. У ребят был долгий путь в поиске поддержки и финансирования на данный проект. Помощь оказало правительство Тюменской области.

"Это кино о Великой Отечественной войне. Удачным совпадением стало то, что именно в 80-летний юбилей Победы его увидят зрители. Такие патриотические фильмы должны быть и отрадно, что их создают при участии тюменских ребят", - отметила Ирина Широкова.

Добавим, режиссером фильма стал Станислав Марев. В киноленте снялись Михаила Горевой, Дмитрий Сутырин, Анна Чурина, Антон Момот и другие. Возрастное ограничение: 12+.

Юлия Божок