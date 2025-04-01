  • 17 апреля 202517.04.2025четверг
  • USD82,5892
    EUR93,3356
  • В Тюмени 1..3 С 0 м/с ветер западный

В Тюмени презентовали военно-приключенческий исторический фильм "Отряд светлячков"

Общество, 21:33 17 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Специальный показ полнометражного военно-приключенческого исторического фильма "Отряд светлячков" прошел в кинотеатре "Азбука кино" в Тюмени 17 апреля. Авторами идеи и сценария являются тюменцы Андрей Зубов, Алексей Южаков и Михаил Артемьев.

События в ленте происходят в мае 1942 года. Несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях. Мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен.

﻿

"В Крыму мы попали в музей Аджимушкайских каменоломен. Экскурсовод нам сказал, что до сих пор жив последний свидетель обороны этих каменоломен Михаил Радченко. Мы нашли его и он поделился историей о своей жизни в те годы. Ему тогда было 13 лет. Он рассказал про клятву на светлячках, с этого родился образ отряда светлячков, который представлен в фильме", - отметил Андрей Зубов.

﻿

В 2017 году тюменцы приступили к написанию сценария. "Для нас это был первый большой проект. Мы тогда только мечтали снимать кино, не знали, что нас ждет. Сначала у нас была маленькая короткометражка, но мы поняли, что эта история глубже и объемнее, поэтому написали первый драфт сценария для полного метра", - добавил сценарист Алексей Южаков.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменская команда для создания фильма читала книги, работала с архивными материалами, ездила несколько раз в Керчь, спускалась в пещеры.

"Условия, в которых в то время жили люди, кошмарные. Отвага нашего народа, что противостояли врагу, впечатляет, вдохновляет и мотивирует. Писать сценарий мы начали после экспедиции. Нас вдохновил Андрей. Мы познакомились с историями полковника Павла Ягунова, подполковника Григория Бурмина. Они есть в фильме", - рассказал сценарист Михаил Артемьев.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В течении трех лет тюменцы дорабатывали сценарий, меняли имена героев. В итоге у команды получилось 39 драфтов. Последний стал основой для картины. В 2019 году производством фильма занялась другая команда. У картины менялся режиссер, затем началась пандемия, после этого случился перезапуск. В итоге производство кинокартины запустили только в 2024 году. Стоит отметить, что авторы идеи и сценария 17 апреля впервые увидели итоговый вариант ленты, которая вышла на большие экраны.

﻿

На премьере фильма также присутствовала директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова. Ей в качестве подарка вручили первый драфт сценария.

﻿

При поиске идеи для фильма инициативные группы тюменских ребят, которые мечтали снять кино, впервые поехали в медиаэкспедицию "Одна Победа". Этот проект реализовывался при поддержке тогда еще депутата Павла Белявского. У ребят был долгий путь в поиске поддержки и финансирования на данный проект. Помощь оказало правительство Тюменской области.

"Это кино о Великой Отечественной войне. Удачным совпадением стало то, что именно в 80-летний юбилей Победы его увидят зрители. Такие патриотические фильмы должны быть и отрадно, что их создают при участии тюменских ребят", - отметила Ирина Широкова.

﻿

Добавим, режиссером фильма стал Станислав Марев. В киноленте снялись Михаила Горевой, Дмитрий Сутырин, Анна Чурина, Антон Момот и другие. Возрастное ограничение: 12+.

Юлия Божок

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Великая Отечественная война , Великая Победа , Ирина Широкова , кино , премьера , сценарий

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:33 17.04.2025В Тюмени презентовали военно-приключенческий исторический фильм "Отряд светлячков"
20:41 17.04.2025Телемост "Ишим - Тюмень. Станция "Мальцево" объединит юных читателей Тюмени и Ишима
19:51 17.04.2025Аэропорт Рощино перешёл на летнее расписание
19:13 17.04.2025Движение транспорта остановят на трассе Екатеринбург - Тюмень в ночь на 18 апреля

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора