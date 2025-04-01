В Тюмени предпринимателю вручили награду Минобороны РФ за помощь бойцам СВО
Награду Минобороны России вручил депутат Госдумы РФ Николай Брыкин тюменскому предпринимателю Дмитрию Шарапову за помощь бойцам СВО. Тюменец отмечен Почетной грамотой ведомства за оказание содействия в решении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.
"В Министерстве обороны отмечают, что Тюменская область является своего рода фундаментом большой работы по поддержке бойцов. Ключевую роль в этом играют правительство региона и общественные организации, которые отправляют гуманитарную помощь", - подчеркнул депутат, добавив, что награждение в преддверии 80-летия Великой Победы – почетная миссия.
По словам предпринимателя Дмитрия Шарапова, он отправляет гуманитарные грузы в зону СВО с самого начала спецоперации. По подсчётам сумма поставок уже превысила 4 млн рублей.
"Очень приятно, что мой вклад в общее дело оценили на таком высоком уровне. Считаю, что каждый должен служить России. Благотворительную помощь мы отправляем раз в два месяца или чаще. Снабжает ребят автотранспортом, продуктами питания, обмундированием, FPV-антеннами и кабелями, дронами. Всегда получаем обратную связь. Бойцы благодарны. Для них это ещё и весточка с Родины", - поделился предприниматель.
Председатель областного Совета ветеранов Степан Киричук, комментируя событие, отметил, что помощь бойцам, которые выполняют воинский долг на СВО объединил тюменских общественников и представителей бизнеса.
"Все мы делаем одно общее важное и полезное дело. И сегодняшняя награда продолжение уже сложившейся традиции. Политуправление Минобороны отметило активную работу нашего Совета ветеранов, в том числе и горьковских "Берегинь", - сказал Киричук.
Отметим, что с наградой тюменца поздравили также руководители общественных объединений пограничников, десантников и других родов войск.
Оксана Корнеенкова