В Тюмени предпринимателю вручили награду Минобороны РФ за помощь бойцам СВО

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Награду Минобороны России вручил депутат Госдумы РФ Николай Брыкин тюменскому предпринимателю Дмитрию Шарапову за помощь бойцам СВО. Тюменец отмечен Почетной грамотой ведомства за оказание содействия в решении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

"В Министерстве обороны отмечают, что Тюменская область является своего рода фундаментом большой работы по поддержке бойцов. Ключевую роль в этом играют правительство региона и общественные организации, которые отправляют гуманитарную помощь", - подчеркнул депутат, добавив, что награждение в преддверии 80-летия Великой Победы – почетная миссия.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

По словам предпринимателя Дмитрия Шарапова, он отправляет гуманитарные грузы в зону СВО с самого начала спецоперации. По подсчётам сумма поставок уже превысила 4 млн рублей.

"Очень приятно, что мой вклад в общее дело оценили на таком высоком уровне. Считаю, что каждый должен служить России. Благотворительную помощь мы отправляем раз в два месяца или чаще. Снабжает ребят автотранспортом, продуктами питания, обмундированием, FPV-антеннами и кабелями, дронами. Всегда получаем обратную связь. Бойцы благодарны. Для них это ещё и весточка с Родины", - поделился предприниматель.

Председатель областного Совета ветеранов Степан Киричук, комментируя событие, отметил, что помощь бойцам, которые выполняют воинский долг на СВО объединил тюменских общественников и представителей бизнеса.

"Все мы делаем одно общее важное и полезное дело. И сегодняшняя награда продолжение уже сложившейся традиции. Политуправление Минобороны отметило активную работу нашего Совета ветеранов, в том числе и горьковских "Берегинь", - сказал Киричук.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Отметим, что с наградой тюменца поздравили также руководители общественных объединений пограничников, десантников и других родов войск.

Оксана Корнеенкова