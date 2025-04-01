35 ландшафтных пожаров зарегистрировано в Тюменской области с начала сезона

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

35 ландшафтных пожаров на общей площади более 100 гектаров зарегистрировано на территории Тюменской области с начала пожароопасного периода. Основной причиной остается человеческий фактор, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сотрудники ведомства установили четырех виновников пожаров сухой растительности, двое из них – дети.

Работа по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности продолжается. Жителям региона напоминают, что особый противопожарный режим в Тюменской области действует с 5 апреля. Категорически запрещается разводить открытый огонь, посещать леса, проводить пожароопасные работы и выжигать сухую растительность.