В Тобольском районе обезвредили снаряд времен Гражданской войны
Артиллерийский снаряд времен Гражданской войны обследовали и уничтожили сотрудники ОМОН "Вепрь" Управления Росгвардии по Тюменской области. Его обнаружил вблизи деревни Качипова Тобольского района местный житель при проведении земляных работ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Оперативно прибывшие на место сапёры ОМОН идентифицировали подозрительную находку как боевой артиллерийский снаряд времен Гражданской войны со следами сильной коррозии. С соблюдением необходимых мер безопасности взрывотехники спецподразделения уничтожили боеприпас.