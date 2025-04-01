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В Тобольском районе обезвредили снаряд времен Гражданской войны

Общество, 20:26 16 апреля 2025

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Артиллерийский снаряд времен Гражданской войны обследовали и уничтожили сотрудники ОМОН "Вепрь" Управления Росгвардии по Тюменской области. Его обнаружил вблизи деревни Качипова Тобольского района местный житель при проведении земляных работ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Оперативно прибывшие на место сапёры ОМОН идентифицировали подозрительную находку как боевой артиллерийский снаряд времен Гражданской войны со следами сильной коррозии. С соблюдением необходимых мер безопасности взрывотехники спецподразделения уничтожили боеприпас.

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# Росгвардия по Тюменской области , снаряд

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