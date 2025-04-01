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Сад Ермака в Тобольске преобразится к концу 2025 года

Общество, 21:02 16 апреля 2025

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

В саду Ермака в Тобольске продолжаются масштабные работы по ремонту, реставрации и благоустройству территории. Завершить их планируется до конца 2025 года, сообщил глава Тобольска Петр Вагин.

В частности, проводится реставрация памятника Ермаку. Специалисты бережно очистят камень, восстановят утраченные элементы, сохранив при этом исторический облик монумента. Также запланировано восстановление водосточной системы, капитальный ремонт братских могил, укрепление фундамента, укладка новой брусчатки и пешеходных дорожек. Будет обновлен амфитеатр, ступени и сиденья станут удобнее и современнее. Кроме того, установят новый забор, создадут декоративную подсветку.

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

"Все это стало возможным благодаря программе "Тобольск настоящий", которую реализуют правительство Тюменской области, администрация Тобольска и наш надежный партнер – компания СИБУР. Сад Ермака – это не просто место отдыха, это часть нашей истории. Напомню, что 17-метровый памятник Ермаку был открыт еще в 1839 году по указу Николая I в честь 250-летия присоединения Сибири. А в 1855 году вокруг монумента появился сад, который с тех пор стал любимым местом для прогулок и отдыха тоболяков и гостей города", - написал Петр Вагин в своем Telegram-канале.

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# Петр Вагин , сад Ермака , Тобольск

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