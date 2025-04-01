Два коллектива Тюменской области выступят на окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Хор "Вдохновение" ДШИ им. В. В. Знаменского и академический хор "Лира" школы № 73 "Лира" представят регион на уровне Уральского федерального округа по итогам областного этапа музыкального конкурса, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Всего в фестивале приняли участие 26 профессиональных и любительских хоров из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Тюменского, Казанского, Ишимского, Исетского, Ярковского районов. Звание лауреатов 1, 2 и 3 степени получили 18 коллективов.

Полный список победителей — здесь.

Всероссийский хоровой фестиваль – масштабное музыкальное событие. В 2025 году фестиваль посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.