Пресс-конференция о безопасности детей на велосипедах, мототранспорте и СИМ

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Безопасность детей-водителей велосипедов, мототранспорта автомобилей, СИМ. Отношение родителей к управлению подростками механическими транспортными средствами, на которые у детей нет водительских удостоверений" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" 18 апреля в 11 часов.

Спикеры: начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и их прав при губернаторе Тюменской области Мария Морева.