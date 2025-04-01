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Пресс-конференция о безопасности детей на велосипедах, мототранспорте и СИМ

Общество, 14:37 17 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Безопасность детей-водителей велосипедов, мототранспорта автомобилей, СИМ. Отношение родителей к управлению подростками механическими транспортными средствами, на которые у детей нет водительских удостоверений" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" 18 апреля в 11 часов.

Спикеры: начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и их прав при губернаторе Тюменской области Мария Морева.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , онлайн-трансляция , пресс-конференция

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