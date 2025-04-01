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Аэропорт Рощино перешёл на летнее расписание

Общество, 19:51 17 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

На летнее расписание перешел аэропорт Рощино в Тюмени. В сезоне будет доступно 41 прямое направление: 31 на внутренних авиалиниях, пять – в СНГ и столько же – в страны дальнего зарубежья, сообщает аэропорт.

В Москву авиакомпании выполняют по семь рейсов в сутки в мае и по восемь с июня по сентябрь.

Ежедневно можно будет отправиться в Санкт-Петербург на бортах "Аэрофлота" и "Победы". С мая появится дополнительный рейс у авиакомпании "Россия" — два вылета в неделю. Также выполняют программу авиаперевозчики Nordwind Airlines с регулярностью три рейса в неделю и Smartavia — пять рейсов в неделю.

В Сочи регулярно отправляют рейсы шести авиакомпаний: "Ямал", Utair, "Россия", "Nordwind Airlines", "Победа" и "Аэрофлот".

Маршрут в Минеральные воды обслуживают три перевозчика: Utair, "Азимут" и "Ямал", в Махачкалу можно добраться с Red Wings по средам и субботам и Nordwind Airlines по понедельникам и пятницам.

Отправиться на отдых Анталью можно рейсами Utair, Southwind Airlines и Ural Airlines.

Регулярный рейс в Дубай запланирован авиакомпанией Utair, в Пхукет - Red Wings.

Жителям региона также доступны прямые перелёты во многие города Тюменской области, а также Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Самару, Томск и Уфу.

Среди регулярных международных направлений аэропорта Рощино – Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.

Отметим, что авиакомпании могут отменить или перенести рейс, поэтому привычный график полётов лучше периодически уточнять.

Информацию о стоимости билетов и условиях перевозки - на сайтах авиакомпаний.Все доступные направления можно найти на сайте аэропорта в разделе "Расписание".

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# аэропорт Рощино , перевозка пассажиров

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