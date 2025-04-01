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Ишим показывает положительную динамику социально-экономического развития

Политика, 14:59 17 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один из крупных муниципалитетов Тюменской области город Ишим показывает положительную динамику социально-экономического развития. Вкладываются средства и силы в коммунальную сферу, инвестиционную привлекательность и социальную поддержку населения. Это отметили депутаты областной думы, заслушавшие на очередном заседании 17 апреля информацию главы Ишима Федора Шишкина об основных результатах деятельности органов местного самоуправления городского округа 2022- 2024 годах и перспективах его развития.

"Приоритетными направлениями расходов бюджета города в 2024 году стали образование (43,3%), жилищно-коммунальное хозяйство (17,7%), национальная экономика (14,3%), социальная политика (8,5%), - отметил Федор Шишкин. - По итогам 2024 года отмечается общий рост объемов промышленного производства (112,6% к уровню 2023 года). За 2024 год стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности организаций города Ишима (без субъектов малого предпринимательства) составила 9 427,1 млн рублей. Основу промышленного сектора города составляют предприятия обрабатывающей отрасли с долей более 74,1% общего объема (в денежном выражении - 6 991,6 млн рублей)".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Глава Ишима подробно остановился и на других вопросах социально-экономического положения города.

Депутат Роман Чуйко заявил, что для того, чтобы в полном объеме оценить те изменения, которые произошли и происходят в Ишиме, лучше всего туда приехать. "Изменения невероятные, и в этом заслуга руководства города, - подчеркнул он. - Вы создаете город привлекательным и красивым, появляются парки и скверы, и одновременно делается город инвестиционно привлекательным".

Заместитель председателя думы Наталья Шевчик отметила открытость и авторитет ишимской власти.

"На самом деле я вижу всю цепь трансформации, которые переживал город последние годы, - отметила она. - Меняется лицо города и меняется отношение его жителей к руководству. Всегда, когда я приезжаю в Ишим, мы помимо всего прочего идем по улицам, смотрим, что нового появилось, что строится. И не было ни одного случая, чтобы к нему не подходили люди, чтобы поблагодарить или задать вопрос. И это пример того, как народом признается власть на всех уровнях".

Борис Олейник

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# Ишим , Наталья Шевчик , облдума , Роман Чуйко , Федор Шишкин

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