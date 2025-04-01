Труд трех тюменцев отмечен президентом России
За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени наградили педагога допобразования лицея №34 Тюмени Валентину Гаврилову.
Также за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных медицинских кадров и многолетнюю добросовестную работу почётное звание "Заслуженный работник высшей школы РФ" присвоено заведующему кафедрой ТИУ Юрию Земенкову. За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью "За труды по сельскому хозяйству" наградили руководителя Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам Сергея Палевича.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.