Движение транспорта остановят на трассе Екатеринбург - Тюмень в ночь на 18 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта на 320-м километре автодороги Екатеринбург - Тюмень закроют в ночь на 18 апреля. С часу до двух здесь будут проводиться работы по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода.

Как сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области, в месте ограничения установят временные дорожные знаки и дорожные ограждения. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут задействованы два автопатруля ДПС.

Водителей просят заранее планировать маршруты и сбавлять скорость.