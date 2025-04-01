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Движение транспорта остановят на трассе Екатеринбург - Тюмень в ночь на 18 апреля

Общество, 19:13 17 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта на 320-м километре автодороги Екатеринбург - Тюмень закроют в ночь на 18 апреля. С часу до двух здесь будут проводиться работы по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода.

Как сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области, в месте ограничения установят временные дорожные знаки и дорожные ограждения. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут задействованы два автопатруля ДПС.

Водителей просят заранее планировать маршруты и сбавлять скорость.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , перекрытие движения , трасса

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