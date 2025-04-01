Движение транспорта остановят на трассе Екатеринбург - Тюмень в ночь на 18 апреля
Движение транспорта на 320-м километре автодороги Екатеринбург - Тюмень закроют в ночь на 18 апреля. С часу до двух здесь будут проводиться работы по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода.
Как сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области, в месте ограничения установят временные дорожные знаки и дорожные ограждения. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут задействованы два автопатруля ДПС.
Водителей просят заранее планировать маршруты и сбавлять скорость.