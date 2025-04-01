В Тюменской области донорами стали более 21 тысячи человек

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 21 тысяч жителей Тюменской области активно участвуют в донорстве на сегодняшний день. Только в 2024 году в регионе было выполнено более 53 тыс. донаций крови и ее компонентов, сдана 31 тыс. литров крови, сообщает областной департамент здравоохранения.

Так, в областном клиническом фтизиопульмонологическом центре восемь медицинских работников являются донорами крови. Двое из них сдают кровь на постоянной основе – это заведующая отдалением анестезиологии и реанимации Татьяна Карасёва и врач-анестезиолог-реаниматолог, почетный донор России Александр Савьюк.

"Я начал сдавать кровь с июля 2001 года, в 2010 стал Почётным донором России. Я знаю, что каждая капля крови - это шанс на новую жизнь. И к донации крови и ее компонентов отношусь ответственно!", - подчеркнул Александр Савьюк.

Отметим, всего в России насчитывается около 1,5 млн. доноров, и это число продолжает расти.