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Более 13 тыс. км минерализованных полос очистят в Тюменской области

Общество, 18:31 18 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 тыс. 140 км минерализованных полос очистят в лесах Тюменской области за год. Кроме того, специалисты проложат новые минполосы протяженностью 7 тыс. 244,4 тыс. км, сообщает департамент лесного комплекса.

Работы уже начались в тех районах, где снег полностью растаял, а почва прогрелась настолько, что её можно обрабатывать плугом.

Такую работу специалисты лесного хозяйства проводят ежегодно. Подготовку к противопожарному сезону 2025 г. начали ещё прошлой осенью. Тогда они обустроили и очистили 316 км минерализованных полос на территориях, которые не входят в состав лесного фонда, но имеют высокий риск распространения ландшафтных пожаров.

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# лесной комплекс , пожароопасный сезон

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