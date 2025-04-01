  • 18 апреля 202518.04.2025пятница
  • USD82,0200
    EUR93,2513
  • В Тюмени 0..-2 С 0 м/с ветер восточный

В Тюмени стартовала регистрация на благотворительный забег Сбера "Зелёный Марафон"

Общество, 18:07 18 апреля 2025

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Регистрация на 12-й благотворительный забег "Зелёный Марафон" началась в Тюмени. Спортивный праздник, который организуют Сбер и благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", пройдет 31 мая, в преддверии Дня защиты детей. Подать заявку на участие можно до 26 мая. Титульным партнером проекта в Тюмени выступает федеральный застройщик "ЭНКО".

Площадкой Зелёного Марафона станет набережная Туры, старт у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, ст. 1). В этом году к традиционному забегу на 4,2 км добавятся новые дистанции – 1 км и 10 км. А начнется мероприятие с любимого горожанами дружеского забега "5 верст" на 5 км. 31 мая специально для Зеленого Марафона субботний старт "5 верст" сменит расположение и состоится на набережной Туры. К легкоатлетам в забеге на 5 км смогут присоединиться участники в дисциплине "Северная ходьба". А для детей от 7 до 13 лет предусмотрена дистанция 420 м. Помимо забегов участников ждут спортивно-развлекательные активности и подарки от партнёров.

Соревнования состоятся в 60 городах России. Все добровольные пожертвования с мероприятия, в том числе на благотворительной платформе "СберВместе", поступят в фонд "Вклад в будущее". Сбер удвоит сумму.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Каждый год наш Зелёный Марафон собирает тысячи человек, для которых это не просто забег, но и возможность сделать доброе дело. Третий год подряд спортивный праздник проходит вместе с благотворительным фондом "Вклад в будущее": мы собираем средства на инклюзивное образование для детей с особенностями развития и опытом сиротства, и Сбер удвоит поступившую сумму. Такие дети особенно уязвимы: им нужна специализированная помощь, чтобы подготовиться к школе, чувствовать себя там уверенно и получить хорошее образование. В прошлом году мы собрали 27 млн рублей. Уверен, что в этом году мы соберём ещё больше средств — и ещё больше детей по всей стране смогут подготовиться к школе вместе с опытными педагогами".

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Зеленый Марафон стал традиционным спортивным событием для всех жителей Тюмени и первым корпоративным забегом в городе. Наши клиенты с удовольствием участвуют в нем вместе с коллегами, семьями и даже питомцами. В этом году нас поддержали проект "5 верст" и федеральный застройщик "ЭНКО". Благодаря партнерам, мы сделаем наш зеленый праздник еще ярче и масштабнее".

Все участники Зелёного Марафона защищены от травм в СберСтраховании на всё время мероприятия. Если с бегуном что-то случится, ему нужно обратиться в любую из медицинских зон, оборудованных на маршруте. После этого позвонить на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции по получению компенсации.

Реклама

erid: 2VtzqwDvkup, ПАО Сбербанк

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благотворительность , забег

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 18.04.2025Театрализованный концерт "Время выбрало нас" проведут в Тюмени
19:25 18.04.2025750 жителей Тюменской области готовы стать наставниками
19:14 18.04.2025Почти пять тысяч жителей Тюменской области участвовали в ярмарке вакансии
18:31 18.04.2025Более 13 тыс. км минерализованных полос очистят в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора