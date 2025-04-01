Почти пять тысяч жителей Тюменской области участвовали в ярмарке вакансии
Почти пять тыс. жителей Тюменской области участвовали во Всероссийской ярмарке вакансии 18 апреля. Мероприятия прошли на 22 площадках региона: в отделениях Кадрового центра “Работа России”, открытых общественных пространствах, учреждениях культуры и образования, сообщает инфоцентр областного правительства.
“Всероссийская ярмарка трудоустройства – эффективный инструмент помощи соискателям в трудоустройстве и компаниям в подборе необходимых сотрудников. Это широкая витрина возможностей для всех участников процесса. Мероприятие помогает участникам получить представление о перспективных направлениях деятельности, возможностях повышения квалификации и карьерного роста”, - отметил важность события заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.
На ярмарке вакансий все желающие смогли пройти экспресс-собеседования у ведущих компаний, получить консультацию по открытию собственного дела и узнать о возможностях профессионального обучения.
Школьникам и студентам специалисты рассказали, как спланировать карьерный путь и помогли в выборе наиболее перспективных отраслей для дальнейшего трудоустройства.
На ярмарку участники приходили вместе с детьми. Самому маленькому посетителю мероприятия – пять месяцев.
Федеральный этап ярмарки состоится 28 июня.
Отметим, ярмарка трудоустройства является частью федерального проекта “Человек труда” нацпроекта “Кадры”.