Почти пять тысяч жителей Тюменской области участвовали в ярмарке вакансии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти пять тыс. жителей Тюменской области участвовали во Всероссийской ярмарке вакансии 18 апреля. Мероприятия прошли на 22 площадках региона: в отделениях Кадрового центра “Работа России”, открытых общественных пространствах, учреждениях культуры и образования, сообщает инфоцентр областного правительства.

“Всероссийская ярмарка трудоустройства – эффективный инструмент помощи соискателям в трудоустройстве и компаниям в подборе необходимых сотрудников. Это широкая витрина возможностей для всех участников процесса. Мероприятие помогает участникам получить представление о перспективных направлениях деятельности, возможностях повышения квалификации и карьерного роста”, - отметил важность события заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

На ярмарке вакансий все желающие смогли пройти экспресс-собеседования у ведущих компаний, получить консультацию по открытию собственного дела и узнать о возможностях профессионального обучения.

Школьникам и студентам специалисты рассказали, как спланировать карьерный путь и помогли в выборе наиболее перспективных отраслей для дальнейшего трудоустройства.

На ярмарку участники приходили вместе с детьми. Самому маленькому посетителю мероприятия – пять месяцев.

Федеральный этап ярмарки состоится 28 июня.

Отметим, ярмарка трудоустройства является частью федерального проекта “Человек труда” нацпроекта “Кадры”.