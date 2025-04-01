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На конкурсе "Город России" Тюмень вошла в топ-10

Общество, 10:23 19 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень в списке из 87 мегаполисов занимает 10 место в народном голосовании на всероссийском конкурсе "Город России-2025" на 19 апреля. За областной центр отдано уже более 7,5 тысячи голосов.

Голосование продлится до 31 декабря включительно, когда будут подведены итоги года. До этого можно голосовать хоть каждый день: с одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Регистрации, кодов и прочих подтверждений не потребуется, пишет "Вслух.ру". На официальном сайте город-россии.рф нужно выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор. Процедура бесплатная, возрастных ограничений нет.

На данный момент Тюмень лидирует в списке среди других столиц Уральского федерального округа. Ханты-Мансийск на 26 месте, Челябинск – на 30-м, Екатеринбург – на 40-м, Курган – на 50-м, Салехард – на 63-м. Тройку лидеров пока занимают Курск, Нальчик и Оренбург.

Народное голосование проходит с 2012 года. В 2024 году Тюмень заняла 11 место.

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# голосование , Город России

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