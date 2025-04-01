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Тюменцам рассказали, когда в Россию могут вернуться зарубежные компании

Экономика, 16:48 19 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Условия возвращения зарубежных брендов в Россию однозначно поменяются. В этом уверена кандидат экономических наук Алёна Габудина. По ее мнению, последние два-три года показали, как наша экономика прекрасно работала на импортозамещении. За это время отечественные компании достойно показали себя на рынке.

"В том же объёме, как раньше, иностранные предприятия сразу не вернутся. Но многие потребители, как и сами компании, хотят этого, поэтому часть предпринимателей будет готова выделять площади в торговых центрах", — прокомментировала Алена Габудина, отметив, что государство будет диктовать свои условия выхода зарубежный компаний на рынок.

Она добавила, что в Тюмени достаточное количество пустующих помещений, куда бы могли вернуться иностранцы. "Что касается будущих цен, то они будут ориентироваться на ценовой рынок и на условия, которые выставит государственная политика России", – поясняет специалист.

Эксперт также предположила, что для того, чтобы выйти на рынок, иностранные предприятия, скорее всего, не будут выставлять высокие цены.

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# компании , рынок

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