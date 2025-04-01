Депутат Госдумы РФ подвел итоги рабочего визита в Тюменскую область

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Депутат Госдумы РФ, лидер партии "Справедливая Россия – патриоты – за правду" Сергей Миронов подвели итоги рабочего визита в Тюменскую область.

"Вы знаете, я когда приезжаю в любой город, вот я еду по городу, и у меня рождается чувство – я в столице или нет. Вот в Тюмени я – в столице. Очень город похорошел. Я был приятно удивлен, потому что был тут в последний раз где-то лет десять тому назад. Позавчера у меня была встреча с вашим губернатором. Очень хороший разговор состоялся. Губернатор ваш – государственник, и очень многие вещи он понимает правильно. Ну и мои однопартийцы молодцы. Поэтому очень рад визиту", - отметил политик, отвечая на вопрос информационного центра правительства Тюменской области.

В зале заседаний Тюменской обладумы состоялась встреча Сергея Миронова с партийным активом и жителями Тюмени. Обсуждались вопросы поддержки участников специальной военной операции и их семей, совершенствования налогового законодательства и системы пенсионного обеспечения, развития высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности, патриотического воспитания молодежи.