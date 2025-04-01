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Запрет на розничную продажу алкоголя введут в Тюмени 1 и 9 мая

Общество, 14:59 20 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области запретят розничную торговлю алкоголем на предстоящих праздниках, в день Весны и Труда 1 мая, а также на День Победы 9 Мая.

Соответствующее постановлением правительства Тюменской области введено в 2017 году, в списке праздничных дней, в которые действует запрет, - Международный день защиты детей, День России, День молодежи, День знаний, День народного единства.

Кроме того, в мае запрещают продавать спиртное в связи с последними звонками. В июле ограничение появится в связи с празднованием Дня города Тюмени.

Запрет не коснется магазинов беспошлинной торговли. В местах общепита можно наливать посетителям пиво и пивные напитки, сидр, пишет издание Вслух.ру

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# запрет , праздники

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