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Студенты ТюмГУ стали дипломантами международного научного молодёжного форума

Общество, 13:53 20 апреля 2025

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Студенты третьего курса направлений "Зарубежное регионоведение" и "Международные отношения" Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ успешно выступили на международном научном форуме на иностранных языках "От диалога к действию. Иностранные языки как ключ к международному развитию".

Ефим Чехонацкий и Ксения Калюжнова стали дипломантами втор степени. Организатором форума выступил Сибирский институт управления — филиал РАНХИГС при Президенте РФ".

Форум, объединивший молодых исследователей из разных стран, предоставил площадку для обсуждения актуальных вопросов международного сотрудничества и роли иностранных языков в развитии межкультурного диалога. Студенты ТюмГУ приняли участие в работе секции "Международные отношения и регионоведение".

Представленный ими доклад "Тюмень-Египет: Сотрудничество в сфере культуры и образования" получил высокую оценку жюри. Идея для исследования родилась благодаря вдохновению и поддержке профессора Зинаиды Соковой. Курировали подготовку студентов к форуму преподаватели центра иностранных языков и коммуникативных технологий Ольга Жеглова и Анна Левенкова.

"Участие в форуме стало для меня важным опытом и шагом вперёд в исследовательской деятельности, — рассказал Ефим Чехонацкий. — Наш доклад отражает мой интерес к международному сотрудничеству и развитию межрегиональных связей. Несмотря на волнение, выступление прошло уверенно, и мы получили ценные отзывы от слушателей и экспертов".

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