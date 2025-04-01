Тушение природных пожаров отработали на учениях тобольские спасатели
Межведомственное взаимодействие при тушении природных пожаров, угрожающих населённым пунктам и объектам инфраструктуры, отработали на учениях сотрудники Тобольского пожарно-спасательного гарнизона.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Тюменской области, в тренировке приняли участие представители органов местного самоуправления, службы жизнеобеспечения и отделение авиалесоохраны.
Подобные учения в период действия особого пожароопасного режима проводятся регулярно и помогают профильным службам отработать взаимодействие, проверить готовность техники, отработать практические навыки.