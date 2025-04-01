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Тушение природных пожаров отработали на учениях тобольские спасатели

Общество, 14:07 20 апреля 2025

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Межведомственное взаимодействие при тушении природных пожаров, угрожающих населённым пунктам и объектам инфраструктуры, отработали на учениях сотрудники Тобольского пожарно-спасательного гарнизона.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Тюменской области, в тренировке приняли участие представители органов местного самоуправления, службы жизнеобеспечения и отделение авиалесоохраны.

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Подобные учения в период действия особого пожароопасного режима проводятся регулярно и помогают профильным службам отработать взаимодействие, проверить готовность техники, отработать практические навыки.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , природные пожары , учения

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