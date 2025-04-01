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В Тюменской области назвали пять сфер с самыми высокими зарплатами

Общество, 17:17 20 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять сфер труда Тюменской области, где платят больше, чем в среднем по региону, назвал Тюменьстат. По данным на январь 2025 года в области среднемесячная номинальная зарплата составила 82 тыс. 674 рубля.

230 тыс. 596 рублей в среднем начисляли работникам производства химических веществ и химических продуктов. За год их заработок вырос на треть.

В организациях по добыче нефти и природного газа в среднем заработали 188 тыс. 066 рублей. Задействованным в предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых платили 170 тыс. 468 рублей.

В производстве машин и оборудования – 186 тыс. 921 рублей. В списке также сфера воздушного и космического транспорта, где средние зарплаты составили 166 тыс. 666 рублей, пишет Вслух.ру.

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# зарплата , Тюменьстат

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