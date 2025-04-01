"Тень Каравеллы" Крапивина представят на сцене в Ялуторовске

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 100 танцоров покажут свое мастерство в мае и июне 2025 года в Ялуторовске. На сцене КДЦ "Юбилейный" поставят хореографический спектакль по повести Владислава Крапивина "Тень Каравеллы".

Уже идут репетиции, шьются эксклюзивные костюмы, а также готовятся декорации, сообщает департамент культуры Тюменской области.

"Тяжелые тыловые будни военных лет предстанут в контрасте с яркой мечтой двух провинциальных мальчишек о парусах, море и благородной миссии защиты Родины", - говорят создатели.

Посетить мероприятие можно будет по Пушкинской карте. Проект реализует Центр поддержки и развития культуры и спорта "Точка" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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