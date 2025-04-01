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Ишимцы выберут дизайн-проект территории по ул. Маркса до 12 июня

Общество, 10:56 22 апреля 2025

t.me/Glava_Ishim

Дизайн-проект благоустройства общественной территории в районе дома № 62 по ул. К. Маркса выберут жители Ишима в ходе всероссийское голосования по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". Она входит в нацпроект "Инфраструктура для жизни".

"Жители выбрали эту территорию в ходе голосования в феврале текущего года. Указанная территория будет благоустроена в 2026 году. Дорогие земляки! Только от вас зависит благоустройство городской среды, ознакомьтесь с дизайн-проектами и проголосуйте за понравившийся вариант", - призвал глава города Федор Шишкин.

Голосование проходит с 21 апреля по 12 июня. Проголосовать можно по ссылке.

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# благоустройство дворов , Ишим , комфортная городская среда , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект

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